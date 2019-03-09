يلاشوت Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشرة على beIN SPORTS

مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشرة على beIN SPORTS في المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم السبت.





بث مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر





متصدر الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي يستضيف الفريق العنيد واتفورد في اختبار صعب يريد فيه أبناء المدرب بيب غوارديولا صون صدارتهم.





وفيما يلي بعض الأرقام التي تمهد للقاء:





- لم يخسر مان سيتي أمام واتفورد في الدوري الممتاز (فاز 7 تعادل 2)، منتصراً في آخر 7 على التوالي بنتيجة إجمالية 22-3.





- خسر واتفورد في آخر 9 مباريات لعبها أمام مان سيتي في جميع المنافسات – لم يحقق سلسلة أسوأ سوى أمام مان يونايتد (11).





- خسر واتفورد 10 مرات في 11 مباراة لعبها في ضيافة فريق مدافع عن اللقب في دوري القمة (ت 1).





- فاز مان سيتي 9 مرات في آخر 10 مباريات لعبها في الدوري الممتاز (خسر 1)، ويخوض أطول سلسلة انتصارات حالية في المنافسة (5).





- حصد مان يونايتد 42 من أصل 45 نقطة متاحة له على أرضه هذا الموسم في الدوري الممتاز (ف 14 ت 0 خ 1).





- فاز واتفورد 3 مرات في آخر 4 مباريات لعبها في الدوري الممتاز (خ 1)، بقدر التي فاز بها في 15 مباراة سابقة (ت 6 خ 6).





- خسر واتفورد في جميع المباريات التسع في الدوري الممتاز التي لعبها أمام فرق متصدرة في يوم المباراة.





- سجل مهاجم مان سيتي سيرجيو أغويرو 10 أهداف في 6 مباريات لعبها أمام واتفورد في جميع المنافسات.





- ساهم كابتن واتفورد تروي ديني في إحراز 8 أهداف خلال عام 2019 في الدوري الممتاز (سجل 5 صنع 3)، ثاني أكبر عدد بعد سيرجيو أغويرو (10).