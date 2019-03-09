بث مباشر| برشلونة ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني

تنطلق بعد قليل، مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، والمقامة على ملعب «الكامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.



ويقود النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي، هجوم البلوجرانا، ويعاونه لويس سواريز، وفيليب كوتينيو، وخلفهم فيدال، وآرثر وسيرجيو بوسكيتس.

ويدخل المدير الفني للبارسا، إرنستو فالفيردي، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وصامويل أومتيتي، وجوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس، وأرتورو فيدال، وأرتور ميلو

الهجوم: فيليبي كوتينيو، وليونيل ميسي، ولويس سواريز