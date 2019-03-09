وضع الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي خطة مواجهة فيتا كلوب بعد أن عكف برفقة معاونيه منذ الوصول للكونغو على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق فيتا كلوب، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس، والتي تم توفيرها من قبل السفارة المصرية فى الكونغو.

وأجبرت درجة الحرارة المرتفعة الأهلى على التدريب ليلاً طوال فترة اقامة الفريق فى الكونغو، حيث تدرب الفريق مرتين بعد الغاء المران فى يوم الوصول تجنباً للإرهاق ، ويراهن الأورجوياني لاسارتي على خبرة لاعبيه لإسقاط بطل الكونغو متسلحاً بامتلاكه كتيبة من النجوم، على الرغم من تعرض أكثر من لاعب مؤثر للإصابة، خاصة بعد دراسة المنافس جيداً ليجد لاسارتي أن فيتا يؤدى بشكل مميز على ملعبه، مما يستلزم ضرورة مواجهته بمنتهى القوة، وهو ما تم التأكيد عليه مع اللاعبين، مع تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، ومنح التعليمات الخاصة بكل لاعب وفقا لخطة المباراة.

ويسعى الأهلى للتغلب على العديد من الظروف الصعبة التي تواجه الفريق فى الكونغو، وعلى رأسها الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين، فضلا عن الظروف المناخية الصعبة، وأرضية ملعب الشهداء الترتان الذي سيقام عليه المباراة.



