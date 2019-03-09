(بث مباشر) مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر بدورى أبطال أفريقيا يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف
(بث مباشر) مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر بدورى أبطال أفريقيا يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف
(بث مباشر) مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر بدورى أبطال أفريقيا يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف
يخوض الأهلي مباراة قوية اليوم عندما يلتقي مع فيتا كلوب باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا.
موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب
يلتقى الأهلي الفريق الكونغولى في السادسة من مساء اليوم ، السبت، بتوقيت القاهرة.
خطة الأهلى فى معركة فيتا كلوب
وضع الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي خطة مواجهة فيتا كلوب بعد أن عكف برفقة معاونيه منذ الوصول للكونغو على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق فيتا كلوب، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس، والتي تم توفيرها من قبل السفارة المصرية فى الكونغو.
وأجبرت درجة الحرارة المرتفعة الأهلى على التدريب ليلاً طوال فترة اقامة الفريق فى الكونغو، حيث تدرب الفريق مرتين بعد الغاء المران فى يوم الوصول تجنباً للإرهاق ، ويراهن الأورجوياني لاسارتي على خبرة لاعبيه لإسقاط بطل الكونغو متسلحاً بامتلاكه كتيبة من النجوم، على الرغم من تعرض أكثر من لاعب مؤثر للإصابة، خاصة بعد دراسة المنافس جيداً ليجد لاسارتي أن فيتا يؤدى بشكل مميز على ملعبه، مما يستلزم ضرورة مواجهته بمنتهى القوة، وهو ما تم التأكيد عليه مع اللاعبين، مع تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، ومنح التعليمات الخاصة بكل لاعب وفقا لخطة المباراة.
ويسعى الأهلى للتغلب على العديد من الظروف الصعبة التي تواجه الفريق فى الكونغو، وعلى رأسها الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين، فضلا عن الظروف المناخية الصعبة، وأرضية ملعب الشهداء الترتان الذي سيقام عليه المباراة.