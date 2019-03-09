مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب 9 مارس| بث مباشر

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يقدم موقع الدستور الرياضي aldostor لعشاق المارد الاحمر والساحرة المستدير بث مباشر مجاني مباراة اليوم الاهلي وفيتا كلوب بدون تقطيع نهائيًا اليوم السبت 9/3/2019 مواجهة قوية تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا في تمام الساعة السادسة مساءًا علي بي ان سبورت المفتوحة

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