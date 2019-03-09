توتنهام يعلن تفاصيل مباراته الأولى على ملعبه الجديد

أعلن نادي توتنهام هوتسبير اقتراب إقامة أولى مباريات الفريق على ملعبه الجديد، خلال شهر أبريل المقبل؛ حيث سيتم تحديد اللقاء وبناء جدول بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.



وأصدر النادي اللندني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، الجمعة، أكد خلاله تنظيم حدثين داخل ملعبه الجديد، للحصول على شهادة ضمان رسمية للمباريات التي ستقام عليه.



وأوضح توتنهام أنه "مطالب بعقد اثنين من مباريات الاختبار مع زيادة مستويات الحضور، وستكون فرصة للجماهير لمشاهدة الاستاد الجديد ودعم لاعبي الأكاديمية".



وأكد النادي أن المباراة الافتتاحية للفريق ستعتمد أولًا على الحصول على شهادة الأمان، إلى جانب نتائج مباراة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 17 مارس الجاري.



وكشف البيان أيضًا عن عقد مسؤولي توتنهام محادثات مع رابطة البريمييرليج والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وتم الاتفاق على خوض الفريق مباراة بالدوري الإنجليزي أولًا، قبل استضافة لقائه في ربع نهائي دوري الأبطال.



ويتوقف أمر تحديد المباراة التي يستضيفها توتنهام على ملعبه الجديد، سواء بمواجهة برايتون أو كريستال بالاس، على نتائج مباراة برايتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



وأشار توتنهام إلى أنه "في حال فوز برايتون في كأس الاتحاد يوم 17، سيتجه السبيرز لمواجهة كريستال بالاس في 3 أبريل قبل مواجهة برايتون أحد يومي 23 و24 من الشهر ذاته".



أما في حالة خسارة برايتون مباراته في ربع نهائي كأس الاتحاد، سيستضيفه توتنهام على الملعب الجديد يوم 6 أو 7 أبريل، بناء على جدول مباريات دوري الأبطال، قبل مواجهة كريستال بالاس أحد يومي 23 و24 أبريل.