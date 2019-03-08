مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر - YouTube

يستضيف نادي يوفنتوس منافسه أودينيزي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، في ملعب آليانز ستاديوم (تورينو).

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر - YouTube

وتقام المباراة الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة 21:30 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر - YouTube

وتنقل مباراة يوفنتوس وأودينيزي على قناة beIN SPORTS HD 4، بصوت محمد بركات.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر - YouTube

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي جعبته 72 نقطة، ولم يخسر إلى الآن في المسابقة، إذ فاز 23 مباراة، في حين تعادل 3 مرات.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر - YouTube

في المقابل حصد أودينيزي 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات، في حين خسر 12 مرة، ويقبع في المركز الخامس عشر.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر - YouTube

ويعود آخر فوز لأودينيزي على يوفنتوس إلى أغسطس 2015، عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين فاز يوفنتوس في 5 مرات وتعادلا مرة وحيدة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر - YouTube

وتأتي المباراة قبل أن يستضيف يوفنتوس على هذا الملعب منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، علمًا أن رفاق كريستيانو رونالدو خسروا مباراة الذهاب بنتيجة 2/0.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر - YouTube

وتحوم الشكوك حول استمرار المدرب ماسيمليانو آليغري مع يوفنتوس، إذ تردد أن رئيس النادي أندريا آنييلي هدد المدير الفني بالإقالة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.