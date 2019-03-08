التحفظ على كمية كبيرة من جلود الحمير بميناء الإسكندرية (صور)

أحبطت الإدارة العامة لجمرك الصادر بميناء الدخيلة في الإسكندرية، محاولة تهريب كمية من جلود الحمير الخام المحظور تصديرها، وفقًا لقرار وزير التجارة والصناعة وقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.



ووردت معلومات الإدارة العامة لجمرك الصادر تفيد اعتزام شركة "س.أ.ك" تهريب بضائع محظور تصديرها داخل مشمول الحاوية رقم "TCNU3980460" مصدرة إلى الصين وتزوير التوقيعات على البيان الجمركي رقم 3789 لسنة 2019.



وتم تشكيل لجنة جمركية تضم جميع الإدارة لترقب وصول الحاوية للدائرة الجمركية، والتي تحوى – وفقا للمستندات المقدمة – 800 جوال أعشاب نباتية "شمر".



وتبين من المعاينة وجود ٤٢٨ جوالا من اللدائن المنسوجة تحتوي على 3000 آلاف جلد حمير كاملة بالرأس والأذن والذيل رطبة ومملحة مخبأة خلف أجولة الأعشاب النباتية.



وقرر حسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.