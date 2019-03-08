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الجمعة 08/مارس/2019 - 11:27 ص

"السولية" جاهز لمباراة فيتا كلوب.. وبعثة الأهلي تطلب زيادة التأمين

السولية
السولية
أ ش أ
dostor.org/2544752

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غد السبت؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان السولية قد أدى جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعي أمس، حيث غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للكونغو بعدة أيام؛ بسبب شد خفيف في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم؛ لشرح أهم ملامح فريق فيتا كلوب والتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق فيتا كلوب قبل مواجهة الغد.

وكان الجهاز الفني قد عقد أكثر من محاضرة فيديو للاعبين على مدار اليومين الماضيين.

من ناحية أخرى، حرص طارق قنديل رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وعضو مجلس الإدارة على الاجتماع بالمنسق الأمني المخصص من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لمباراة فيتا كلوب، مطالبا بتعزيز الإجراءات الأمنية أثناء تحركات الفريق من وإلى ملعب المباراة اليوم وغدًا.

ومن جهته، أكد منسق المباراة أن طلب النادي الأهلي بزيادة التأمين أمر طبيعي وسيتم مخاطبة نادي فيتا كلوب والاتحاد الكونغولي و(الكاف)، لتعزيز الإجراءات الأمنية بدءا من اليوم لتفادي أية أزمات تتعرض لها بعثة الأهلي خاصة في تنقلاتها من فندق الإقامة لملعب المباراة.

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