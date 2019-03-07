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الخميس 07/مارس/2019 - 01:42 م

زوجة أمير قطر الشرعي تفتح النار على "تميم"

تميم
تميم
أمينة ذكي
dostor.org/2543961

يواصل النظام القطري أعماله الإرهابية على المستوى العربي والمحلي بما فيها علاقاته داخل العائلة الملكية، لا سيما مع اتباع "تميم" سياسة "تصفية الحسابات داخل الأسرة الحاكمة"، حتى قام بطرد طلال آل ثاني وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، فهو الرجل الخامس في التسلسل البروتوكولي لتولي العرش، فقد أمرت الحكومة القطرية بحبسه 25 عامًا، مدعية أن عليه ديون متراكمة ولم يدفعها رغم أنه من أغنى أغنياء قطر.

صرحت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني، في تصريحات صحفية نقلتها "سكاي نيوز" بما ارتكبه معها النظام القطري، فقالت إن النظام القطري حاول إجبار طلال آل ثاني، بتوقيع تصريح أنه "مختل عقليًا" مقابل إطلاق سراحه.

وأضافت "أريان" أن النظام القطري أساء معاملتهم وهم من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، حيث وضع النظام أسرة طلال آل ثاني في منازل مخصصة للعمال، حتى تواصلت العائلة مع حكومة الدوحة لتنقلهم إلى مكان أفضل لكن الحكومة القطرية رفضت وضعهم في أماكن أكثر آدمية، موضحة أن أمر سجن الشيخ طلال اتخذ من أعلى سلطة في النظام القطري.

وأشارت إلى أن حكومة الدوحة لم تقدم المساعدة المالية لها ولا لأبنائها أثناء سجنها للشيخ طلال، كما منعت الحكومة القطرية أولاد طلال آل ثاني من الحصول على المساعدة الطبية أو الذهاب إلى المدرسة، مضيفة أنه رغم أن الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، إلا أن لم يحصل على حصته في الإرث الملكي، فقد جمدت الحكومة القطرية كل أمواله وممتلكاته.

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