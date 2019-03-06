يلا شوت hd| مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر bein sport (الدوري الاسباني ) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع
يلا شوت hd| مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر bein sport (الدوري الاسباني ) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع
يلا شوت hd| مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر bein sport (الدوري الاسباني ) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع
واصلت كلية طب الأسنان جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، إجراءات الفحص الطبي للطلبة، ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "السكر -الضغط – السمنة"، بحضور ...
تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، مبنى العلاج الاقتصادي والأمراض النفسية، للوقوف على المتطلبات والتجهيزات لتشغيل مبنى العلاج الاقتصادي للمشاركة في إنهاء قوائم الانتظار. رافقه خلال ...
شاركت هيئة ميناء دمياط، في تدريب عملي على اكتشاف والتعامل مع تسريب بأحد الحاويات الخاصة بالبضائع الخطرة، والتي تحتوي على مواد سائلة قابلة للاشتعال والذي تم على أحد الأرصفة بمحطة الحاويات بميناء ...