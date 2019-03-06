Barca يوتيوب - بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا Barcelona يلا شوت On Line

يلتقي فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره فريق جيرونا في مباراة كأس السوبر الكتالوني.





وتُقام تلك المباراة بشكل سنوي بين أندية إقليم كتالونيا في إسبانيا.





ووقع الاتحاد الكتالوني لكرة القدم اختياره على جيرونا لمواجهة برشلونة نظرًا لما حققه من إنجازات مميزة في الموسم الماضي من الدوري الإسباني وتفوقه على الجار الآخر، إسبانيول.





وكان برشلونة قد فاز بذلك الكأس في العام الماضي بعد فوزه على إسبانيول بركلات الترجيح.





موعد مباراة برشلونة وجيرونا:

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة والمُعلق:

تُذاع هذه المباراة المرتقبة فقط عبر القناة الرسمية لنادي برشلونة، مصحوبة بتعليق إسباني.





قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا:

أعلن المدرب "إرنستو فالفيردي" قائمة البلوجرانا المستدعاة لمواجهة جيرونا في مباراة الليلة حيث قرر استبعاد العديد من النجوم الأساسيين وسيعتمد بشكل كبير على لاعبي الفريق الرديف.





ولمطالعة التفاصيل من هنا.





التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا:

حراسة المرمى: سيليسين.





خط الدفاع: موسى واجي، شاومي، أومتيتي، ميراندا.





خط الوسط: آلينا، فيدال، ريكي بويج.





خط الهجوم: مالكوم، بواتينج، كوتينيو.





ويمكن مطالعة جدول مباريات اليوم، الأربعاء 6 مارس 2019