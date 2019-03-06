Barca يوتيوب - بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا Barcelona يلا شوت On Line
Barca يوتيوب - بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا Barcelona يلا شوت On Line
Barca يوتيوب - بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا Barcelona يلا شوت On Line
بدأت ختام فعاليات الدورة 24 لسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت بأسوان، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطار محطة مصر الذى وقع الأربعاء الماضي، وأيضًا على روح اللواء صلاح مصباح محافظ أسوان ...
افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، المعرض الدولي للكتاب ومعرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بقصر ثقافة أسيوط والذى يستمر فى الفترة من 5 إلى 15 مارس 2019م. جاء ذلك ...
تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، مطار أسوان الدولى؛ لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال الوفود المشاركة فى ملتقى الشباب العربي الإفريقى الذى تستضيفه مدينة أسوان خلال شهر مارس الجاري. وشملت ...