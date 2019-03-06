القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
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الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:54 م

برشلونة وجيرونا | بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | كُل حصري | كورة ستار | MESSI

برشلونة وجيرونا | بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | كُل حصري | كورة ستار | MESSI

برشلونة وجيرونا |
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برشلونة وجيرونا | بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | كُل حصري | كورة ستار | MESSI
موعد وتوقيت مباراة برشلونة وجيرونا في كاس كتالونيا الودي الذي يقام كل عام حيث أعلن نادي برشلونة الكتالوني عن مواجهة قوية في كأس السوبر الكتالونيوسوف يقابل نادي برشلونة خصمة جيرونا في نهائي كأس السوبر الذي حقق العديد الإنجازات منذ صعودة لدوري الإسباني وقدم مردود طيب هذا الموسم وتفوق علي العديد من الأندية أبرزهم نادي إسبانيول الإسباني في جدول الترتيب الدوري الإسباني . 
برشلونة وجيرونا | بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | كُل حصري | كورة ستار | MESSI
يدخل برشلونة الإسباني بأغلب اللاعبين الإحتياطي خلال تلك المواجهة علي امل تحقيق اللقب الذي يعتبر مهم لمشجعي نادي برشلونة الكتالوني وجدير أن برشلونة عاد لكتالونيا بعد إنتصار كبير علي نادي ريال مدريد بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني ويريد نيل اللقب من جيرونا الذي يطمح هو الاخر في تحقيق اللقب .
برشلونة وجيرونا | بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | كُل حصري | كورة ستار | MESSI

كأس السوبر الكتالوني هي مسابقة يقوم الإتحاد الكتالوني لكرة القدم بتنظمها منذ عام 2014 للأندية التي تقع في إقليم كتالونيا وتقام المباراة بين أفضل فريقين في كتالونيا أو الفرق التي تقدم أدء جيد في الدوري الإسباني وإختار الإتحاد الكتالوني نادي جيرونا للمرة الثانية علي التوالي وجدير ان نادي جيرونا فاز علي الريال والبرشا في الدوري هذا الموسم ويقدم عطاء كبير منذ صعودة لدوري .
موعد مباراة برشلونة وجيرونا
تنطلق المباراة في تمام الساعة الــ8:45 مساءاً بتوقيت السعودية الـ 7:45 مساءاً بتوقيت مصر وتنقل علي قناة برشلونة الإسبانية وسوف تكون بتعليق إسباني .
برشلونة وجيرونا | بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | كُل حصري | كورة ستار | MESSI

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