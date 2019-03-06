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موعد وتوقيت مباراة برشلونة وجيرونا في كاس كتالونيا الودي الذي يقام كل عام حيث أعلن نادي برشلونة الكتالوني عن مواجهة قوية في كأس السوبر الكتالونيوسوف يقابل نادي برشلونة خصمة جيرونا في نهائي كأس السوبر الذي حقق العديد الإنجازات منذ صعودة لدوري الإسباني وقدم مردود طيب هذا الموسم وتفوق علي العديد من الأندية أبرزهم نادي إسبانيول الإسباني في جدول الترتيب الدوري الإسباني .

برشلونة وجيرونا | بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | كُل حصري | كورة ستار | MESSI

يدخل برشلونة الإسباني بأغلب اللاعبين الإحتياطي خلال تلك المواجهة علي امل تحقيق اللقب الذي يعتبر مهم لمشجعي نادي برشلونة الكتالوني وجدير أن برشلونة عاد لكتالونيا بعد إنتصار كبير علي نادي ريال مدريد بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني ويريد نيل اللقب من جيرونا الذي يطمح هو الاخر في تحقيق اللقب .

برشلونة وجيرونا | بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | كُل حصري | كورة ستار | MESSI



كأس السوبر الكتالوني هي مسابقة يقوم الإتحاد الكتالوني لكرة القدم بتنظمها منذ عام 2014 للأندية التي تقع في إقليم كتالونيا وتقام المباراة بين أفضل فريقين في كتالونيا أو الفرق التي تقدم أدء جيد في الدوري الإسباني وإختار الإتحاد الكتالوني نادي جيرونا للمرة الثانية علي التوالي وجدير ان نادي جيرونا فاز علي الريال والبرشا في الدوري هذا الموسم ويقدم عطاء كبير منذ صعودة لدوري .

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

تنطلق المباراة في تمام الساعة الــ8:45 مساءاً بتوقيت السعودية الـ 7:45 مساءاً بتوقيت مصر وتنقل علي قناة برشلونة الإسبانية وسوف تكون بتعليق إسباني .