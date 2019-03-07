ترحال فى حب الله.. حكايات المريدين على موالد آل البيت (تفاعلى)

دقات طبول، أصوات مديح، تفوح منها رائحة البخور، المسك، العنبر، يكتسي المارة باللون الأخضر أو الأبيض، ألعاب تكسو الساحات، بالإضافة إلى تناثر الحلوى في المكان، هكذا تظهر موالد آل البيت، طوال العام.

يحتفل المسلمون في هذه الفترة الراهنة، بتوارد عدد من الموالد، حيث كان منذ أيام مولد علي زين العابدين، ومن المفترض أن يقام بعده بحوالي 5 أيام، مولد سيدى شبل، بالمنوفية، يليه مولد أحمد البدوى، والذي يحتفل به أهالى محافظة الغربية بشكل خاص، بالإضافة إلى مولد السيدة زينب، في القاهرة.



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