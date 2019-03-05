اسنيسيو يحرز الهدف الاول لريال مدريد في مرمى أياكس لحظة بلحظة دوري ابطال افريقيا

خلال لقاء مع المواطنين.. محافظ الغربية يوجه بصرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل

شدد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على التنفيذيين بالمحافظة بضرورة تفعيل التواصل والتلاحم مع مواطنى المحافظة، والتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع، وإيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل، بما لا ...