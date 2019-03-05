البث المباشر لمباراة ريال مدريد Real Madrid now اليوم

نهاية الشوط الأول: #ريال_مدريد_أياكس 0 : 2





استارحة





بهذه النتيجة أياكس إلى ربع النهائي.





التشكيلة الرسمية ضد أياكس: كورتوا ، كارفاخال ، فاران ، ناتشو ، ريغيلون ، كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ، فينسيوس ، بنزيما ، لوكاس فاسكيز.





وكان ريال مدريد قد تأهل في صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات وخسارة لقائين، الامبراطورية بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – embratoria وكان الريال قد ودع كأس ملك إسبانيا على يد عدوه اللدود فريق برشلونة بنتيجة 4-1 في مجموع اللقائين، كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – kora star كما خسر في أخر مواجهاته الاستعدادية على يد نفس الفريق بنتيجة 1-0 في الدورى.





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