القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:02 م

البث المباشر لمباراة ريال مدريد Real Madrid now اليوم

البث المباشر لمباراة ريال مدريد Real Madrid now اليوم

البث المباشر لمباراة
dostor.org/2541991

نهاية الشوط الأول: #ريال_مدريد_أياكس 0 : 2

استارحة

بهذه النتيجة أياكس إلى ربع النهائي.

التشكيلة الرسمية ضد أياكس: كورتوا ، كارفاخال ، فاران ، ناتشو ، ريغيلون ، كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ، فينسيوس ، بنزيما ، لوكاس فاسكيز.

وكان ريال مدريد قد تأهل في صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات وخسارة لقائين، الامبراطورية بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – embratoria وكان الريال قد ودع كأس ملك إسبانيا على يد عدوه اللدود فريق برشلونة بنتيجة 4-1 في مجموع اللقائين، كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – kora star كما خسر في أخر مواجهاته الاستعدادية على يد نفس الفريق بنتيجة 1-0 في الدورى.

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام في الجول – filgoal وتأهل أياكس في وصافة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، كورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – koora live حيث حقق الفوز في 3 لقاءات بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بين ماتش – bein match وتعادل في مثلهم ولم يخسر أى مباراة في المجموعة، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام في الجول – filgoal كما يذكر أن الفريق قد حقق الفوز في نصف نهائى الكأس على فريق فينورد بنتيجة 3-0 وتأهله للمباراة النهائية، كورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – koora live وحقق أيضا الفوز في مباراة الدورى الأخيرة على فريق ادو دين هاغ بنتيجة 5-1 ضمن استعداداته لخوض اللقاء الأوروبى الحاسم.

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