شاهد اياكس يسجل الهدف الاول في ريال مدريد في مباراة العودة ويتقدم في نتيجة المباراة الان

تمكن المغربى حكيم زياش، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندى، من أحراز الهدف الأول فى شباك مضيفه ريال مدريد الإسبانى، فى الدقيقة "8" من زمن المواجهة الحاسمة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشرة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.



ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على أياكس في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، بهدفين مقابل هدف واحد.