تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة real madrid vs ajax اليوم

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة قوية ضد ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، مساء الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ويبحث الريال عن تجاوز آثار السقوط أمام برشلونة غريمه التقليدي مرتين في الدوري، وكأس الملك والتقدم في بطولة دوري أبطال أوروبا للوصول إلى ربع النهائي.





الموعد والقنوات الناقلة





تقام المباراة في الساعة 23:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.





وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين علي محمد علي وخالد الحدي.





انتفاضة أياكس





ينتظر أياكس تحقيق انتفاضة كبيرة في إسبانيا، بعدما خسر في أرضه بنتيجة 2-1 ويسعى الفريق الهولندي لحصد الفوز بفارق هدفين للتأهل، بينما يكفي الريال التعادل أو الفوز بالطبع وحتى الخسارة بفارق هدف نظيف.





وسبق أن تقابل الفريقان في العديد من المناسبات، فكانت البداية بدوري الأبطال نسخة 1967 وتعادلا بهدف لكل منهما، ولكن الريال فاز بنتيجة 2-1 في إسبانيا.





وفي نصف نهائي دوري الأبطال 1973 فاز أياكس ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-1 وهو ما تكرر في نسخة 1995 لصالح أياكس بدور المجموعات.





وفي نسخة 2010، فاز الريال ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-0 ، 4-0 وكرر الفوز بثلاثية دون رد في دور المجموعات بنسخة 2011 وفاز في نسخة 2012 ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-1.





صحوة الريال





يبحث ريال مدريد عن الصحوة والتأهل لربع النهائي بالبطولة القارية التي يحمل لقبها في آخر 3 مواسم، ويفتقد الفريق الملكي خدمات سيرغيو راموس للإيقاف بجانب الشكوك في لحاق ماركوس لورينتي للإصابة.





ويعتمد المدرب سانتياغو سولاري المدير الفني للريال على المثلث الهجومي كريم بنزيمة وفينسيوس غونيور وماركوس أسينسيو أو لوكاس فاسكيز، بينما يقود خط الوسط كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش.





ويقود خط الدفاع رافايل فاران وناتشو وداني كارفخال وسيرغيو ريغيليون والحارس تيبو كورتوا..





وقال هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن ريال مدريد يحتاج للفوز في مباراة أياكس لاستعادة الثقة والتقدم بالبطولة القارية.





وأضاف: ”ريال مدريد لديه ثقة كبيرة في قدراته والأداء المميز للاعبي خط الوسط توني كروس ومودريتش، ولكن خط الدفاع سيكون أزمة كبيرة في غياب راموس وعدم مشاركة ناتشو منذ فترة“.





مفاجأة أياكس





يسعى أياكس لتحقيق المفاجأة، وحصد الفوز رغم غياب الثنائي كارل إيتينج وليساندرو، ويعتمد الفريق الهولندي بقيادة مدربه إريك تين هاج على طريقة 4-3-3.





ويراهن أياكس على الحارس أندري أونانا وأمامه الرباعي ماتياس دي ليخت ودالي بليند ونصير مازوري ونيكولاس تاجيليافيكو للدفاع، ويقود خط الوسط فرانكي دي يونج ودوني فان دي بيك ولانس شون، بينما يقود الهجوم دوسان توديتش وحكيم زياش ودافيد نيريس.



