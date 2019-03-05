القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
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يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:03 م

بث مباشر ريال مدريد وأياكس .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

بث مباشر ريال مدريد وأياكس .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

بث مباشر ريال مدريد
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بث مباشر مباراة الريال وأياكس مشاهدة مباراة الريال وأياكس كورة ستار الريال وأياكس بث مباشر كورة لايف الريال وأياكس كورة أون لاين الريال وأياكس livehd7 أياكس والريال بث مباشر يلا شوت بث مباشر رابط مباراة ريال مدريد وأياكس، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية ويُذاع اللقاء عبر قناة beIN sports hd 1 بتعليق علي محمد علي وخالد الحدي.


موعد المباراة : 
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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