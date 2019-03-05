القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
مباريات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:52 م

بث مباشر مباريات اليوم | الريال ضد أياكس | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس كوره لايف على (Beoutq) في دوري ابطال اوروبا

بث مباشر مباريات اليوم | الريال ضد أياكس | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس كوره لايف على (Beoutq) في دوري ابطال اوروبا

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر
الدستور لايف
dostor.org/2541766

بث مباشر مباريات اليوم | الريال ضد أياكس | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس كوره لايف على (Beoutq) في دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود قائده سيرجيو راموس بسبب الايقاف، وكانت لجنة العقوبات فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” أعلنت فى وقت سابق إيقاف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى مباراتين فى مسابقة دوري الأبطال.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه تم توقيع هذه العقوبة على راموس نظرا لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وأياكس أمستردام.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم عن حكم مباراة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام الهولندى، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، فى إياب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا على ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية “مدريد”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبى “يويفا” عن تعيين الألمانى فيليكس بريش حكماً لموقعة ريال مدريد وأياكس فى إياب ثمن نهائى دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد 

تيبو كورتوا فى حراسة المرمى – مارسيلو – رافائيل فاران – ناتشو – ألفارو أودريوزولا – داني سيبايوس – كاسيميرو – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

تشكيل أياكس أمستردام 

أندريه أونانا فى حراسة المرمى – نيكولاس تاجليافيكو – جويليرمو ماريبان – ماتياس دي ليخت – جويل فيلتمان – دالي بليند – فرينكي دي يونج – دوني فان دي – حكيم زياش – ديفيد نيريس – دوسان تاديتش.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب “يوهان كرويف أرينا” بالعاصمة الهولندية “أمستردام”، بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

البطولة:دوري ابطال اوروبا 2019

المباراة: ريال مدريد – أسبانيا  ضد أياكس أمستردام – هولندا دور الـ 16

الملعب: ملعب سانتياغو برنابيو

الحكم: فيليكس بريتش

مساعد حكم: مارك بورسش

مساعد حكم: ستيفان لوبب

حكم رابع: دانيل سايبيرت

المعلق: علي محمد علي + خالد الحدي

التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

أوروبا

IRIB TV 3

beIN SPORTS HD 1

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 1 HD Cro

M4 Sport

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر الأسطورة كورة أون لاين Yalla Shoot ماتش الريال ضد أياكس يلا شوت| بدون تقطيع اليوم يلا شوت بث حي مباشر

مباراة ريال مدريد واياكس الهولندي بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس الهولندي اليوم| مشاهدة مباراة مدريد الان

شاهد مباشر الان| مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر الآن في دوري ابطال اوروبا (بنزيما أساسي)

مباشر الآن ريال مدريد وأياكس أمستردام.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى (دوري ابطال اوروبا)

اقرأ أيضًا
منذ أقل من 5 دقائق

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ 3 أيام

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ اسبوع

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ اسبوع

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ أقل من شهر

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

الآن

محمد رمضان يعلن انتهاء خدمته العسكرية بأغنية جديدة (فيديو)

"الأوقاف" الفلسطينية: "باب الرحمة" سيبقى مفتوحًا

الملاك الإماراتيون لمانشستر سيتي يدرسون إضافة ناد جديد لمجموعتهم

الأمن العام يضبط "إمبراطورة الهيروين" فى السحر والجمال

ads
الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

جدة تقتل حفيدها وتخفي جثته لتبوله لا إراديًا في دار السلام

ألبومات الصور

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

"قومى المرأة" فى بنى سويف يواصل حملات طرق الأبواب

بالصور.. رفع 78 طن أتربة من منطقة "كوم الدكة" وسط الإسكندرية

رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لـ"الحفريات الفقارية"

رياضة

"البدري" يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة بالقاهرة

تعادل بيرسيبوليس مع باختاكور في دوري أبطال آسيا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

جدة تقتل حفيدها وتخفي جثته لتبوله لا إراديًا في دار السلام

ads
كشكول

معهد بأسيوط يحصل على المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة للمرة الثالثة

الوزراء: الحديث عن إجبار طلاب الثانوية علي تعلم "الصينية" شائعات

ننشر أسماء المتقدمين لأداء امتحان "التعاقدات المؤقتة" غدا

"التعليم" تكشف حقيقة إلغاء قصة الأول الثانوي

اقتصاد المنوفية تشارك في تنظيم مؤتمر الدراسات النوعية الواقع والمأمول

الأمصار

دون تدخلات خارجية.. وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لأزمة ليبيا

باكستان تعلن عودة سفيرها إلى الهند

بعد مغادرته.. تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري بحركة حماس في غزة

الاعلامية هدى السراري من أهم 30 شخصية نسائية الاكثر تاثيرا في العالم العربي

ابنة مايكل جاكسون قلقة من تأثير ماضي والدها على مستقبلها المهني

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

علماء مكسيكيون يعثرون على قطع أثرية لحضارة المايا في كهف

دراسة: الألمان يميلون للادخار أكثر مع تقدم السن

الصحة

متبرع الخلايا الجذعية ينقذ مريض الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎