بث مباشر مباريات اليوم | الريال ضد أياكس | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس كوره لايف على (Beoutq) في دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود قائده سيرجيو راموس بسبب الايقاف، وكانت لجنة العقوبات فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” أعلنت فى وقت سابق إيقاف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى مباراتين فى مسابقة دوري الأبطال.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه تم توقيع هذه العقوبة على راموس نظرا لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وأياكس أمستردام.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم عن حكم مباراة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام الهولندى، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، فى إياب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا على ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية “مدريد”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبى “يويفا” عن تعيين الألمانى فيليكس بريش حكماً لموقعة ريال مدريد وأياكس فى إياب ثمن نهائى دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد

تيبو كورتوا فى حراسة المرمى – مارسيلو – رافائيل فاران – ناتشو – ألفارو أودريوزولا – داني سيبايوس – كاسيميرو – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

تشكيل أياكس أمستردام

أندريه أونانا فى حراسة المرمى – نيكولاس تاجليافيكو – جويليرمو ماريبان – ماتياس دي ليخت – جويل فيلتمان – دالي بليند – فرينكي دي يونج – دوني فان دي – حكيم زياش – ديفيد نيريس – دوسان تاديتش.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب “يوهان كرويف أرينا” بالعاصمة الهولندية “أمستردام”، بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

البطولة:دوري ابطال اوروبا 2019

المباراة: ريال مدريد – أسبانيا ضد أياكس أمستردام – هولندا دور الـ 16

الملعب: ملعب سانتياغو برنابيو

الحكم: فيليكس بريتش

مساعد حكم: مارك بورسش

مساعد حكم: ستيفان لوبب

حكم رابع: دانيل سايبيرت

المعلق: علي محمد علي + خالد الحدي

التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

أوروبا

IRIB TV 3

beIN SPORTS HD 1

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 1 HD Cro

M4 Sport

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium