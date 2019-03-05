القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
مباريات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:53 م

الاسطورة livehd7.. مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 دوري أبطال آسيا.. yalla shoot

الاسطورة livehd7.. مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 دوري أبطال آسيا.. yalla shoot

الاسطورة livehd7..
dostor.org/2541613

مشاهدينا الكرام البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي مع السد القطري، في المباراة التي تجمع الفريقين الكبيرين ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.


الاهلي والسد بث مباشر , دور المجموعات دوري ابطال اسيا 2019 مباراة الاهلي اليوم المجموعة الرابعة الجولة الاولي , في افتتاحية مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات من دوري ابطال اسيا سنكون علي موعد مع مباراة اهلي جدة السعودي والسد القطري في موقعة قوية وهامة بين الفريقين الكبيرين الذين يعدا من ابرز فرق المنطقة العربية واحد المرشحين للوصول للنهائي من منطقة الغرب.

الاهلي يدخل المباراة بحثا عن تحقيق الفوز علي ميدانه وامام جماهيره العريضة خاصة ان مباراة افتتاح دور المجموعات دائما ما تكون هامة ومؤثرة في مشوار اي فريق مشارك في تلك البطولة الكبيرة وستكون المباراة صعبة علي الفريق السعودي امام الفريق القطري الذي نجح في الوصول لقبل النهائي في الموسم الماضي وخرج علي يد فريق بيرزوي الايراني في نصف النهائي وكاد ان يصل للنهائي لولا غياب التوفيق عن رفاق فيريرا في مباراة الاياب امام الفريق الايراني.

الاهلي والسد بث مباشر

دوري ابطال اسيا 2018-2019
دور ال32

المجموعة الرابعة
مرحلة الذهاب - الجولة الاولي
ملعب مدينة ملك عبد الله الرياضية


موعد المباراة.

يوم الثلاثاء 5 مارس 2019
الساعة السابعة وربع مساءا بتوقيت مصر 
الساعة الثامنة وربع مساءا بتوقيت السعودية

موضوعات متعلقة

يلا شوت مباراة الدحيل القطري وبیرسبولیس الإيراني اليوم في دوري أبطال اسيا

رابط سريع بث مباشر مباراة الدحيل القطرى وبیرسبولیس الإيرانى

بث مباشر| مشاهدة مباراة (اتحاد جدة والريان القطري) youtube في دوري ابطال اسيا

بث حي مباراة الاتحاد السعودي والريان القطري بث مباشر اليوم 4-3-2019 في دوري ابطال اسيا

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ 3 أيام

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ 6 أيام

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ اسبوع

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ أقل من شهر

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ أقل من شهر

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

الآن

الذهب يهبط قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع مع قوة الدولار

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

تأجيل محاكمة حبيب العادلى وآخرين فى "فساد الداخلية"

"الأعلى للإعلام": إرسال إنذارات للمواقع المتورطة في نشر أخبار كاذبة

ads
الأكثر قراءة

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

محمد رمضان يعلن انتهاء خدمته العسكرية بأغنية جديدة (فيديو)

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث البحيرة

ألبومات الصور

"قومى المرأة" فى بنى سويف يواصل حملات طرق الأبواب

رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لـ"الحفريات الفقارية"

سقوط شرفة منزل بمنطقة الحسينية التابعة شرق المنصورة (صور)

"تموين مطروح": تحرير 99 محضرا خلال حملة موسعة (صور)

رياضة

الملاك الإماراتيون لمانشستر سيتي يدرسون إضافة ناد جديد لمجموعتهم

أحمد الجندي يتقدم 16 مركزا في التصنيف العالمي للاعبي الخماسي الحديث

لوف يقرر عدم الاعتماد على ثلاثي بايرن ميونخ مستقبلا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

محمد رمضان يعلن انتهاء خدمته العسكرية بأغنية جديدة (فيديو)

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث البحيرة

ads
كشكول

تدشين مقر اتحاد جامعات أفريقيا بجامعة الأزهر الثلاثاء المقبل

مستند... تعديلات بأوراق الإعارات والتعاقدات الخارجية للمعلمين

"العمرانية تتجمل".. طلاب المدارس يرسمون جدارية على سور ميدان المساحة

بالصور.. طلاب طب المنيا تحتفل بتخرجهم في جو سبعيناتي

ننشر رابط التسجيل في سيمنار طرق التوجيه والإرشاد بالتعليم الفني

الأمصار

الجيش اليمني يحرر أكثر من 10 كيلومترات بين صعدة والجوف

الجندي المجهول يهزم حماس.. والشارع الغزاوي يجبرها على عودته

الطرود المشبوهة تهدد بريطانيا من جديد.. و تربك الحركة في لندن

هسبريس: المخابرات المغربية حذرت ألمانيا قبل هجوم برلين

الجيش الجزائري يؤكد تصديه لأي محاولة تهدد استقرار البلاد

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

علماء مكسيكيون يعثرون على قطع أثرية لحضارة المايا في كهف

دراسة: الألمان يميلون للادخار أكثر مع تقدم السن

الصحة

متبرع الخلايا الجذعية ينقذ مريض الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎