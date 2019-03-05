الاسطورة livehd7.. مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 دوري أبطال آسيا.. yalla shoot
الاسطورة livehd7.. مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 دوري أبطال آسيا.. yalla shoot
الاسطورة livehd7.. مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 دوري أبطال آسيا.. yalla shoot
واصل المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، بإشراف نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، استكمالًا لحملات طرق الأبواب التي أطلقها في إطار احتفالات مئوية نضال المرأة المصرية. ...
تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، التجهيزات النهائية لمركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم، تمهيدًا لافتتاحه نهاية شهر مارس الجاري، رافقه خلال الزيارة الدكتورعادل الجنيدى عميد الكلية، ...
شهدت مدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، سقوط شرفة منزل أحد المواطنين بمنطقة الحسينية التابعة لحي شرق المنصورة، تسببت تحطم سيارتين ملاكي وسيارة ربع نقل دون حدوث أية إصابات بشرية، على الفور فُرض عمل كردون ...