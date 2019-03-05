لوف يقرر عدم الاعتماد على ثلاثي بايرن ميونخ مستقبلا

لا يخطط يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لاستدعاء ثلاثي بايرن ميونخ، ماتس هوميلز وتوماس مولر وجيروم بواتينج في المستقبل، بحسب ما أعلنه اتحاد الكرة الألماني اليوم الثلاثاء.



ويلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه الصربي وديا في 20 مارس في فولفسبورج وبعدها بأربعة أيام يخرج لملاقاة نظيره الهولندي في أولى مباريات الفريق في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



والتقى لوف مع ثلاثي بايرن ميونخ رفقة مدير المنتخب الألماني اوليفر بيرهوف.



وقال لوف في بيان له "2019 عام البداية الجديدة للمنتخب الوطني الألماني، كان من المهم بالنسبة لي على المستوى الشخصي لتوضيح أفكاري وخططي للاعبين ومسئولي بايرن ميونخ".



وتقدم لوف بالشكر للاعبين الثلاثة على "السنوات الناجحة والاستثنائية سويا".



ولكن لوف شدد على أنه يمتلك عنصر الوقت "في رسم مسار المستقبل، نريد أن نقدم للفريق وجوها جديدة وواثق من أنها الخطوة الصحيحة".