مقتل طبيب ألماني في انفجار جسم مفخخ أمام عيادته

توفي طبيب ألماني جراء انفجار جسم مفخخ كان موضوعا أمام عيادته.



وقالت شرطة مدينة كايزرسلاوترن بولاية راينلاند بفالتس، اليوم الاثنين، إنها تتهم شخصا في التاسعة والخمسين من عمره يمتلك محلا لأدوات البساتين، والذي عثر عليه ميتا في نفس اليوم.



كما أصيب شخصان في انفجار آخر أمس الأحد بمنطقة كايزرسلاوترن، عندما انفجرت قطعة خشب في فرنهما، بسبب وجود جسم متفجر كان داخل قطعة الخشب.



وتعتقد الشرطة بأن هناك شخصين آخرين لا يزالان معرضين للخطر، وقالت إنه من غير المستبعد أن صاحب محل البستنة المتوفي كان قد رتب لهما شيئا ضارا قبل وفاته.



وناشدت الشرطة الأشخاص الذين كانوا على علاقة شخصية أو تجارية متعكرة بالمتوفى أن يتصلوا بالشرطة فورا.



توفي المتهم الجمعة الماضية في منزله،ولم يكشف سبب الوفاة بشكل نهائي اليوم الاثنين.



كان قد عثر على جثة الطبيب البالغ من العمر 64 عاما أمام شقته بمدينة انكنباخ ألسِنبورن قبل ظهر يوم الجمعة الماضية.



وترجح الشرطة أن الطبيب توفي لأنه همَّ برفع جسم مفخخ من أمام بيت عيادته.