مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر 4-3-2019 الدوري المصري

يلتقي فريق النادي الأهلي مع نظيره بتروجيت ضمن منافسات الدور الـ26 من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين 4-3-2019، الساعة 7.00 مساء.

تقام مباراة الإياب على ملعب استاد بترو سبورت، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات أون سبورت HD، ونايل سبورت، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف نظيف.