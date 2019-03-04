بث مباشر| مباراة الأهلي وبتروجيت الاثنين 4-3-2019

تقدم "الدستور" بث مباشر لمباراة مباراة الأهلي وبتروجيت، في إطار منافسات الدور الـ26 من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين 4-3-2019، الساعة 7.00 مساء.

وتقام مباراة الإياب على ملعب استاد بترو سبورت، ويمكن مشاهدة المباراة التي على قنوات أون سبورت HD، ونايل سبورت.

وانتهت مباراة الذهاب التي اقيمت بمطلع شهر ديسمبر 2018، على استاد الجيش بالسويس، بفوز الأهلي على نظيره بتروجيت بهدف نظيف.