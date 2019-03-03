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الأحد 03/مارس/2019 - 06:40 م

يلا شوت مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

يلا شوت مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

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 مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم، حيث يصطدم فريق إيفرتون في مساء اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 بضيفه فريق ليفربول على أرضية ملعب جوديسون بارك بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية، وذلك في إطار الجولة التاسعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019.

ستنقل مباراة ليفربول وايفرتون مباشر عبر قناة BeIN SPORT HD 2، وأسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء للمعلق حفيظ دراجي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الـ6:15 بتوقيت مصر.


 
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في آخر 191 مباراة جمعت بين فريق ليفربول وايفرتون على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق إيفرتون في 76 مباراة سابقة.

وفي مقابل ذلك نجح فريق إيفرتون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في 52 مباراة سابقة، بينما حسم التعادل بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق إيفرتون نتيجة 63 مباراة أخرى.

أما على الصعيد التهديفي في آخر 191 مباراة جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق إيفرتون على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تسجيل 266 هدفاً في شباك نظيره فريق إيفرتون، وفي مقابل ذلك نجح فريق إيفرتون في تسجيل 211 هدفاً في شباك نظيره فريق ليفربول.

وفي آخر مباراة جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار بنتيجة هدف وحيد دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من عمر الموسم الحالي على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية.

وفي عام 1982 نجح فريق ليفربول في تحقيق أكبر انتصار على حساب نظيره فريق إيفرتون على أرضية ملعب جوديسون بارك بمدينة ليفربول، وحينها فاز فريق ليفربول بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعتبر النجم المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل سبعة عشر هدفاً لمصلحة فريق الريدز، وفي مقابل ذلك يُعتبر الإِيسلندي غيلفي سيغوردسون هو هداف فريق إيفرتون في البطولة ذاتها في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 11 هدفاً لمصلحة فريق التوفيز.

وحافظ فريق ليفربول على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة من أصل 28 مباراة خاضها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك حافظ فريق إيفرتون على نظافة شباكه من الأهداف في 7 أهداف من أصل 28 مباراة خاضها فريق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

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