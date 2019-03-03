بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم بث مباشر
بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم بث مباشر
بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم بث مباشر
بدأت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، حملة لأعمال نظافة "الخرابات" بنطاق الحي، وذلك بدءًا بأشهر "خرابة" في نطاق الحي، بـ28شارع فهمي الناضوري الذي قد تلقى حي الجمرك العديد من الشكاوي من ساكني ...
واصل حى وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال النظافة بنطاق الحي برفع 80 طن أتربة ورديم، متخلفة عن سقوط قديم لمنزل بشارع السيد درويش بكوم الدكة، بالإضافة إلى نظافة وتجريف المنطقة الواقعة أمام المسرح ...
شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الصيدلة، بعنوان "Dimensions" لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل. وقال عبد العزيز، إن هناك أكثر من 80 ...