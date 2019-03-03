مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (لحظة بلحظة)





يلتقي نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب مع منافسه إيفرتون مساء اليوم الأحد 3/3/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز.





مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (لحظة بلحظة)





وتنطلق مباراة ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح ضد إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:15 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:15 بتوقيت دولة الإمارات.





مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (لحظة بلحظة)





وكان نادي ليفربول قد حقق فوزاً عريضاً على واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الماضية بينما إيفرتون سجل فوزاً غالياً على كارديف سيتي بثلاثية نظيفة.





مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (لحظة بلحظة)





ويحتل نادي ليفربول حالياً الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، أما إيفرتون في المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد مرور 28 جولة حتى الآن.





مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (لحظة بلحظة)





وستكون مباراة ليفربول مع إيفرتون في الجولة 29 من البريميرليج الإنجليزي، منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي.





مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (لحظة بلحظة)





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع إيفرتون في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر والحي على موقع الدستور الرياضي.











