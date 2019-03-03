خطوات مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم - كورة ستار

ستكون مباراة ليفربول مع إيفرتون في الجولة 29 من البريميرليج الإنجليزي، منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي.





وتنطلق مباراة ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح ضد إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:15 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:15 بتوقيت دولة الإمارات.





وكان نادي ليفربول قد حقق فوزاً عريضاً على واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الماضية بينما إيفرتون سجل فوزاً غالياً على كارديف سيتي بثلاثية نظيفة.





سيكون نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب ضيفاً ثقيلاً على منافسه إيفرتون مساء اليوم الأحد 3/3/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز.





ويحتل نادي ليفربول حالياً الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، أما إيفرتون في المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد مرور 28 جولة حتى الآن.





ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم عبر باقة الدستور مباشر







