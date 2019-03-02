انهيار كوبرى مشاه بطريق "القاهرة- الإسكندرية" في القليوبية (صور)

أنقذت العناية الإلهية السيارات والمارة بالطريق الزراعي "القاهرة- الإسكندرية" من انهيار كوبري مشاة بقرية كفر الجمال التابعة لمدينة طوخ، نتيجة اصطدام سيارة نقل بالكوبري، ما أدى إلى سقوطه على السيارات دون خسائر بشرية.



تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، يفيد انهيار كوبري كفر الجمال بطوخ الواقع على طريق "القاهرة- الإسكندرية"، وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارة نقل بالكوبري ما أدى إلى سقوطه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.