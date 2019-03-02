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السبت 02/مارس/2019 - 10:00 م

رابط مشاهدة مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الان

رابط مشاهدة مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الان

بث مباشر مباراة ريال
بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة
dostor.org/2537886

يقدم موقع الدستور مباشر - لايف لزواره خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الكلاسيكو 2019، حيث يصطدم فريق برشلونة مساء اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 بمضيفه فريق ريال مدريد على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار الجولة السادسة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني.

أعلنت قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة عبر BeIN SPORT HD1 HD3، وأسندت مهمة التعليق على أحداث ومجريات المواجهة للمعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الـ9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.


 
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يحتل فريق برشلونة في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق ريال مدريد في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 48 نقطة.

ينتظر فريق برشلونة أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق ريال مدريد، حيث يواجه فريق برشلونة في المباراة الأولى ضيفه فريق رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني.

في المباراة الثانية سوف يواجه فريق برشلونة ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق برشلونة مضيفه فريق ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق برشلونة وبين ضيفه فريق إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني أيضاً.

يُعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 25 هدفاً لمصلحة فريقه الكتالوني، وفي مقابل ذلك يُعتبر النجم الفرنسي كريم بنزيمة هو هداف فريق ريال مدريد في البطولة ذاتها في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 11 هدفاً لمصلحة فريقه الملكي.

نجح فريق برشلونة في الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف في 10 مباريات من أصل 25 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات من أصل 25 مباراة أيضاً خاضها حتى الآن في البطولة ذاتها في الموسم الحالي.

على الصعيد التاريخي نجح فريق برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني في 25 مناسبة سابقة والتي كان آخرها في الموسم الماضي، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة والتي كان آخرها في الموسم قبل الماضي.


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