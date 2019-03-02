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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الاسطورة yalla shoot كورة ستار اليوم| أونلاين livehd7 الريال ضد برشلونة مباشر كلاسيكو الأرض بجودة عالية

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الاسطورة yalla shoot كورة ستار اليوم| أونلاين livehd7 الريال ضد برشلونة مباشر كلاسيكو الأرض بجودة عالية

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة
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كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت 2 مارس فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 25 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2018-19.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة وصعد البلاوجرانا إلى المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا على حساب الميرينجي،  بعدما حقق الفوز بثلاثية دون رد، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 25 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 17 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.

بث لايف ريال مدريد وبرشلونة هذه المباراة للميرينجي بمثابة رد الاعتبار، بعد الخروج من الكأس أمام برشلونة منذ أيام قليلة، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، فبعد أن خاض الملكي 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 15 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم.

- تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو– فاران – راموس – كارفاخال 

الوسط: كاسيميرو – مودريتش – سيبايوس

الهجوم: جاريث بيل – فينسيوس – بنزيما
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