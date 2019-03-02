كورة ستار مباراة real madrid vs barcelona الان بث مباشر

يلا شوووت "الكلاسيكو" مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر Yallashoot

زوار الدستور الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني "الليجا".

يلا شوووت "الكلاسيكو" مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر Yallashoot





ويحتل برشلونة مرتبة الصدارة في ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يحل ريال مدريد ثالثًا برصيد 48 نقطة.





تشكيل ريال مدريد: كورتوا، كارفخال، راموس، فاران، ريجليون، كاسيميرو، كروس، مودريتش، بيل، فينيسيوس، بنزيما.





تشكيل برشلونة: تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، لينجليه، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، أرثر، ديمبلي، ميسي، سواريز.

يلا شوووت "الكلاسيكو" مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر Yallashoot