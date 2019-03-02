بث مباشر الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة kora live كلاسيكو برسا وريال مدريد

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مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين بدون أنقطاع في الدوري الأسباني لكرة القدم، المباراة سوف تأتي في تمام الساعة 19.45 بتوقيت غرينتش، 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يعلق عصام الشوالي من ملعب المباراة، كما سيكون جوزية مورينيهو أحد محللي المباراة المرتقبة بين الفريقين كما نوهت قناة بي ان سبورت الناقلة لليغا الأسبانية عبر شاشتها.





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