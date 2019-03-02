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السبت 02/مارس/2019 - 08:44 م

بث مباشر الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة kora live كلاسيكو برسا وريال مدريد

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بث مباشر مباراة ريال
بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة
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كلاسيكو الدوري الأسباني لكرة القدم بشكل مجاني، حيث سنقدم  مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الاسطورة يلا شوت بدون تقطيع وبجودة عالية لايق كورة ستار مجاناً يوتيوب HD LIVE على النت بجودات مختلفة وسرعة بث بدون توقف لمتابعة اللقاء واللعبة المنتظرة من جميع محبي كرة القدم الأسبانية والأوروبية مشاهدة برابط مباشر.

مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين بدون أنقطاع في الدوري الأسباني لكرة القدم، المباراة سوف تأتي في تمام الساعة 19.45 بتوقيت غرينتش، 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يعلق عصام الشوالي من ملعب المباراة، كما سيكون جوزية مورينيهو أحد محللي المباراة المرتقبة بين الفريقين كما نوهت قناة بي ان سبورت الناقلة لليغا الأسبانية عبر شاشتها.

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بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة، وكان أخر 18 لقاء بين الفريقين بملعب البرنابيو معقل الفريق الملكي جاب بـ 10 انتصارات لصالح برشلونة مقاب 4 فوز للريال و 4 تعادلات، وهو ما يعني أفضلية واضحة لصالح البرسا في معقل غريمة، وكان اخر تلك المواجهات قبل أيام عندما فازت برشلونة بثلاثية دون رد في إياب قبل نهائي كأس ملك أسبانيا، ومن المتوقع أن يكون لقاء الإياب بين الفريقين ثأرياً بشكل كبير.


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