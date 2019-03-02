(كورة اون لاين) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة 7sry حصري Real Madrid vs Barcelona في الدوري الأسباني (الليجا) Kora Star

سيكون هذا الكلاسيكو هو الأول منذ عام 2007 الذي لا يتواجد فيه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجها لوجه، حيث أصيب الأول في الجولة الماضية ضد نادي إشبيلية ورحل الثاني إلى نادي يوفنتوس قبل مطلع الموسم الحالي.





بداية تلك الجولة يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما كان يقبع ريال مدريد في المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد الكثير من النتائج السلبية.





تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: سيميدو – لينجليت – بيكيه – البا.

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ميسي – ديمبلي – سواريز.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون.

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

الهجوم: ، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فاسكيز.

وتعد تلك المباراة هامة للغاية لكلا الفريقين ولذلك سيكون البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد لحظة بلحظة مرفقا بالصور والفيديو لكل اللحظات والأهداف واللقطات الهامة بها.









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