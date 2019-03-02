beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

يشهد اليوم السبت, 2 مارس2019 ، الموافق 25جمادى الآخرة 1440 عدداً من المباريات القوية أبرزها مواجهة الريال ضد برشلونة حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، مساء اليوم السبت، لمتابعة المباراة الأشهر في العالم على مستوى الأندية، وذلك عندما يستضيف ريال مدريد عدوه الأزلي برشلونة، ضمن فعاليات الجولة 26 فى بطولة الدورى الإسبانى.

كما وفي الدوريات الأخرى، تقام مباريات مثيرة وتعد بالكثير من المتعة، حيث يتواجه قطبا مدينة لندن آرسنال وتوتنهام هوتسبير في قمة الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، بينما يحل بايرن ميونخ ضيفاً على بوروسيا مونشجلادباخ في الدوري الألماني.

و تنطلق كذلك مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية المحلية، وكذلك الدوريات العربية المشهورة فى مختلف الملاعب العالمية، حيث تتنافس فيها تلك الفرق على الفوز بالألقاب الرياضية المهمة ،.، كما يشهد اليوم مباريات قوية أخرى.

وإليكم الأن تقديم لجدول ومواعيد المباريات مضافا إليها التوقيت والقنوات الناقلة، ويتمنى موقع فنون سبورت لكم أفضل الأوقات في متابعتكم الكريمة لموقعنا المتواضع.

* مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الرياضى القسنطينى x الإسماعيلى – في تمام الساعة 6:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 1

الاسماعيلي وشباب قسنطينة من هنا

*مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

توتنهام هوتسبير x آرسنال – في تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 2

مانشستر يونايتد x ساوثهامتون – في تمام الساعة 5:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 7

مانشستر سيتي و بورنموث من هنا

وولفرهامبتون x كارديف سيتي – في تمام الساعة 5:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 8

بيرنلي x كريستال بالاس – في تمام الساعة 5:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 9

برايتون x هيديرسفيلد تاون – في تمام الساعة 5:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 11

بورنموث x مانشستر سيتي – في تمام الساعة 5:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 2

وست هام يونايتد x نيوكاسل يونايتد – في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN SPORTS HD 2

*مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول x بلد الوليد – في تمام الساعة 2:00 ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3

فياريال x ديبورتيفو ألافيس – في تمام الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

هويسكا x إشبيلية – في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد x برشلونة – في تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS HD 1





*مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي x بارما – في تمام الساعة 4:00 عصرا على قناة beIN SPORTS HD 1

ميلان x ساسولو – في تمام الساعة 7:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 1

لاتسيو x روما – في تمام الساعة 9:30 مساء على قناة beIN SPORTS HD 1

*مباريات الدوري الألماني

هيرتا برلين x ماينز 05 – في تمام الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS HD 1

آينتراخت فرانكفورت x هوفنهايم – في تمام الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS HD 1

باير ليفركوزن x فرايبورج – في تمام الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS HD 1

شالكه 04 x فورتونا دوسلدورف – في تمام الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS HD 1

نورنبيرج x لايبزيج – في تمام الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS HD 1

بوروسيا مونشنجلادباخ x بايرن ميونيخ – في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN SPORTS HD 1

*مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

كان x باريس سان جيرمان – في تمام الساعة 6:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 6

مباراة باريس سان جيرمان من هنا

أنجيه x موناكو – في تمام الساعة 9:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 6

ستاد ريمس x أميان – في تمام الساعة 9:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 6

أولمبيك x رين – في تمام الساعة 9:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 6