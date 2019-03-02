بث مباشر.. مشاهدة مباراة الكلاسيكو - برشلونة وريال مدريد |موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة
بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد بدون تقطيع اليوم – مباريات الدورى الاسبانى بث مباشر | برشلونة Vs ريال مدريد .
عبر قناة بى ان سبورت 3 تذاع مباراة برشلونة وريال مدريد بث حى مباشر مجانى على ملعب سانتياجو برنابيو .
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر
10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:45 مساءاً بتوقيت مصر .
9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:45 مساءاً بتوقيت العراق .
9:45 مساءاً بتوقيت السودان .
10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:45 مساءاً بتوقيت تونس .
8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:45 مساءاً بتوقيت قطر.
7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:45 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .