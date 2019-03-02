بث مباشر.. مشاهدة مباراة الكلاسيكو - برشلونة وريال مدريد |موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

أكد الدكتور كرم البحار، رئيس قسم العظام بمستشفى زفتى العام والمشرف العام على حملة 100 مليون صحة، أن المستشفى شهدت إقبالًا متوسطًا من المواطنين لإجراء الفحص الشامل بالمستشفى، ضمن الحملة في أولى أيام ...