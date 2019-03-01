قلاش: مهنة الصحافة فى أصعب أوضاعها وتفاصيل الوضع بائسة

قال نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، إن أي انتخابات مرت على النقابة لها سماتها، وأي ملابسات تجعل الانتخابات مهمة.



وأضاف قلاش، أن "مهنة الصحافة في أصعب أوضاعها وتفاصيل الوضع بائسة، ونحن أمام تحديات كثيرة، وانعكساتها على الانتخابات ولدت حالة من الإحباط واليأس لدى الكثير والإقبال علي الترشح في أدنى مستوياته".



وتابع "قلاش": "الانتخابات مناسبة لحالة الحوار بين الصحفيين للمناقشة حول قضاياهم" موجها رسالة للصحفيين"، رغم هذا المناخ علينا أن نكون إيجابيين ونختار بمسئولية لأن المجلس والنقيب القادم سيواجهان تلك التحديات".