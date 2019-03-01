صور.. انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين

تجرى، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، لاختيار النقيب رقم 22 خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الحالي، الذي انتهت مدته، وكذلك لاختيار ستة أعضاء جدد يمثلون نصف عدد مقاعد المجلس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.



وناشدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، الزميلات والزملاء الصحفيين الحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية المحدد لها اليوم، والمشاركة فى العرس الديمقراطى لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين (11) مرشحًا لمنصب النقيب، و(52) لعضوية المجلس.



وقال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة، إن إجراءات التسجيل تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرًا إلى أنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (50% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم (8624) يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضى، لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية.



وقال إن الانتخابات ستجرى فى (31) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن النقابة استعانت بـ(31) مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.



وأوضح أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة الانعقاد والذى يتطلب حضور نحو 4300 صحفي يمثلون نصف عدد المقيدين بجدول المشتغلين+١، يتم المد ساعة ثم ساعة أخري، وفي حالة اكتمال النصاب القانونى تعقد الجمعية العمومية، ويليها إجراء الانتخابات، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، ثم يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.



وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالى 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.



وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، يتأجل لمدة أسبوعين، ويعقد الاجتماع الثاني يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور نحو 2320 صحفيًا، يمثلون ربع عدد الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين تقريبًا، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.



وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.



وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، موضحًا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.



يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين يضم نقيبًا 12 عضوًا، وتجري الانتخابات كل عامين علي مقعد النقيب ونصف عدد مقاعد المجلس، والأعضاء المستمرون فى هذا المجلس هم "جمال عبدالرحيم وحسين الزناتي ومحمد خراجة وأيمن عبدالمجيد ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر".