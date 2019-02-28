طبيب نفسي يحذر من مشاهدة الأطفال لمشاهد حادث محطة مصر

تنتشر صور الحادث الأليم الذي وقع بمحطة مصر صباح أمس، على مواقع السوشيال ميديا، الأمر الذي يجعلها أمام أعين الأطفال بشكل مستمر.



وعن التأثير الناجم على الأطفال من كثرة تكرار مشاهد وقائع الحادثة، قال الدكتور أحمد هلال، استشاري الطب النفسي، إن تكرارها يتسبب في الكثير من المشاكل النفسية، والتي أهمها الاكتئاب واضطراب الهلع.



وأشار "هلال" إلى أن تكرار المشاهد التي تحتوي على دماء في الحوادث، تتسبب في إصابة الأطفال بالتوتر والقلق، بالإضافة إلى تبلد المشاعر والتبول اللاإردي.



وطالب الأسر بضرورة عزل الأطفال عند مشاهدة هذه الحوادث، بالاضافة إلى الإجابة عن أسئلة الأطفال بكل وضوح ودون تزييف.

