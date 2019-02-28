"دونت ميكس".. معتز مطر يتظاهر ضد مرسي ويدعوه للتنحي وينضم للإخوان في تركيا

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، تاريخ الإعلامي المأجور معتز مطر، بداية من دخوله الإعلام المصري بالواسطة إلى انضمامه لصفوف الجماعة الإرهابية وتحريضه على العنف، وذلك ضمن الحلقة الأولى من سلسلة "الأجراء" بالبرنامج.





مفهوم الإرهاب لدى الأجير معتز مطر

عرض الدكتور محمد الباز، فيديو لمعتز مطر وهو يوجه أسئلة للمعزول محمد مرسي، ويستنكر مقتل جنود الجيش والشرطة آنذاك، في حين أنه يحرض على قتلهم الآن، ولا يرى ذلك نوعا من الإرهاب.





وأشار الباز إلى أن مطر كان يجيد قراءة المشهد، وعلم أن الإخوان سيرحلون رغم عطائهم منقطع النظير له.





معتز مطر ينضم لاعتصام ضد الإخوان وينتقد مرسي!





عرض الدكتور محمد الباز فيديو قديم للأجير معتز مطر من داخل اعتصام المثقفين ضد وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، والذي انتقد فيه الوزير لتجاهله المثقفين.





كما انتقد مطر في الفيديو المعزول محمد مرسي، وأكد أنه لو كان مكان الدكتور مرسي، لطرح نفسه في استفتاء فوري، وأكد أن حركة تمرد هي لمصلحة مرسي، مشيرا إلى أن الفريق عبد الفتاح السيسي-آنذاك- فعل كل شيء.





معتز مطر يلوم مرسي لعدم تنحيه عن منصبه

عرض الباز عدة تغريدات قديمة للأجير معتز بعد ثورة 30 يونيو، لعدم تنحيه عن المنصب، والتصدق به حقنا للدماء، كما اعترف بأن جماعة الإخوان كانت تستخدم الشباب في اعتصام رابعة.