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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 10:57 م

عثمان ديمبلي Dembélé الاخطر على مرمى ريال مدريد ضد برشلونة

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
حامد عماد
dostor.org/2534828

يلعب فريقا ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار إياب مباراة الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، في الشوط الذي يسيطر عليه التعادل السلبي.
وقدم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، أداء أكثر من رائع في الشوط الأول، واقترب من التسجيل في مرات عديدة.
ويعتبر ريال مدريد هو الأخطر في مجريات المباراة وأضاع الكثير من الكرات على مرمى الحارس سيلسين، حارس مرمى برشلونة الإسباني، الذي يلعب في مباريات الكأس.
وكاد ريال مدريد الإسباني أن يسجل الهدف الأول في شباك الحارس الهولندي سيلسين، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، في إطار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
ومرر اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، كرة رائعة للاعب البرازيلي الشاب فينسيوس، الذي رفض استغلال هدية اللاعب الفرنسي، وفشل في تسجيل الهدف الأول لصالح الميرنجي.
وفي حال استمرار النتيجة بالتعادل السلبي، سيتأهل فريق ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد أن نجح في التعادل على أرض برشلونة بنتيجة 1-1، في مباراة الذهاب.

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