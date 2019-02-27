liverpool مباشر… مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث حي اليوم الاربعاء

ليفربول يلتقي مساء اليوم الأربعاء 27/9/2019 في العاشرة تحديدا بنظيره واتفورد في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

الموسم الماضي، سجل صلاح في واتفورد رباعية كاملة في فوز ليفربول 5-0. سجل صلاح 4 أهداف وصنع هدفا في واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق.

وأيضا سجل هدفا وصنع آخر في أول مواجهة لـ ليفربول الموسم الماضي ضد واتفورد.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 66 نقطة من 27 مباراة، بينما واتفورد في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد والمُعلق

تُذاع مباراة ليفربول وواتفورد عبر قناة bein sports hd4 بصوت المُعلق "خالد الحدي".

تشكيل ليفربول ضد واتفورد

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان ديك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، كيتا، ميلنر.

خط الهجوم: شاكيري، ماني، محمد صلاح.

تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd4، بصوت المُعلق خالد الحدي.

وسقط ليفربول في فخ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل بقي الفريق في المركز الأول ”مؤقتًا“ في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وحتى الآن استطاع “الريدز” أن يحقق 20 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة 1 فقط.

فيما كانت آخر مباريات واتفورد في الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي، وفاز واتفورد في هذا اللقاء بـ5 أهداف مقابل 1، ويحتل الفريق حاليًّا المركز الـ7 برصيد 40 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز الـ6، فبعد 27 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في 7 وخسر 9 مباريات.

وفاز ليفربول في الدور الأول على واتفورد بنتيجة (3-0)، ويأمل في تحقيق فوز سهل وحصد النقاط الثلاث من جديد.





وفاز ليفربول في الدور الأول على واتفورد بنتيجة (3-0)، ويأمل في تحقيق فوز سهل وحصد النقاط الثلاث من جديد.