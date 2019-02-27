مشاهدة مباراة ليفربول و واتفورد .. بث مباشر في الدوري الإنجليزي

تقدم الدستور اليوم الأربعاء مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول و واتفورد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الساعة ١٠ مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الاسبوع الثامن والعشرين والذي اشتعلت المنافسة على لقبه بين ليفربول ومانشستر سيتي حامل لقب العام الماضي بعد تعادل الريدز مع مانشستر يونايتد الاسبوع الماضي .

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول و واتفورد.

يبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول ضد واتفورد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء والتي يسعى ليفربول المصالحة جماهيرة بتحقيق الفوز على واتفورد بعد أن فشل الريدز في تسجيل أي هدف خلال مباراتي بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ومانشستر يونايتد في الدوري لينقل الفارق لنقطة واحدة بين ليفربول ومانشستر سيتي في صراع الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يسعى العالمي محمد صلاح نجم ليفربول للتسجيل في واتفورد لمواصلة تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي المصالحة جماهير الريدز بعد الظهور بشكل غير لائق امام مان يونايتيد .

ويلتقي اليوم أيضا مانشستر سيتي فريق وست هام يونايتيد في نفس توقيت مباراة ليفربول ضد واتفورد وتشيلسي ضد توتنهام ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويسعى فريق ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب في الحفاظ على حظوظ فريقه في حصد اللقب الغائب منذ سنوات عن خزائن الريدز في ظل امتلاك الفريق لخط هجوم ناري مكون من محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وأحسن لاعب في البريميرليج العام الماضي والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني وحل أزمة غياب الأهداف رغم امتلاكه لكل هؤلاء النجوم في الخط الامامي لفريق ليفربول .

مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد ..بث مباشر في الدوري الانجليزي الممتاز.