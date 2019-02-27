برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت .. كورة لايف .. كورة اون لاين





يستضيف فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، في "الكلاسيكو"، اليوم، الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.





المتعة والإثارة سيكونان عنوان مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، ويصعب توقع المتأهل للمباراة النهائية، نظرًا لمشوراهما المتشابه في آخر 10 مباريات بجميع البطولات، حيث خسر البارسا مباراة واحدة فقط أمام إشبيلية بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع نهائي كأس الملك، فيما خسر ريال مدريد أمام جيرونا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري الإٍسباني.





ويسعى الميرنجي في مواجهة اليوم، متسلحًا باللعب على أرضه ووسط جماهيره، لتحقيق الفوز والحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب الكأس على الأقل ينقذ به موسمه المحلي، في ظل ابتعاده عن منافسة الليجا.





بينما تضع جماهير البارسا آمالها على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتألق دائمًا، والذي سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قاد برشلونة في المباراة الأخيرة بالليجا للفوز على إشبيلية بنتيجة 4-2، حيث سجل هاتريك وصنع هدفًا.





برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت .. كورة لايف .. كورة اون لاين



