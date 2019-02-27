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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 06:43 م

بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كووورة ليفربول وواتفورد – kooora

بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كووورة ليفربول وواتفورد – kooora

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2534396

يلتقي ليفربول في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بفريق واتفورد في مباراة مصيرية بالنسبة للريدز للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول على ملعب الانفيلد فريق واتفورد في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 28 بالدوري الإنجليزي.

 

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 2018/2019

يعتلي ليفربول صدارة مسابقة الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، وفقد الريدز 6 نقاط في أخر أربع مباريات بثلاث تعادلات.

ويخوض المحترف المصري محمد صلاح مباراته الرابعة أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2018/2019

يتقاسم صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 27 جولة بالتساوي مع الأرجنتيني سرجيو أجويرو ولكل منهما 17 هدفا.

ويعتبر فريق واتفورد أكثر الفرق المستقبلة لأهداف من المصري محمد صلاح بالتساوي مع بورنموث واستقبل كل منهما 6 أهداف من جناح الريدز.

 

ويتفوق المعدل التهديفي لصلاح في واتفورد عن بورنموث بسبب لعبه أمام الأخير 4 مباريات سابقة مقابل 3 فقط أمام واتفورد الذي يسجل فيه بمعدل هدفين في كل مباراة.

ولم يسبق لمحمد صلاح أن واجه واتفورد ولم يسجل أهدافا إذ نجح في التهديف بالثلاث مباريات.

وبعيدا عن تسجيل الأهداف نجح محمد صلاح في صناعة هدفين في شباك واتفورد بالثلاث مباريات السابقة.

وافتتح صلاح مواجهاته أمام واتفورد في أولى مبارياته مع ليفربول بالدوري الإنجليزي في موسم 2017- 2018، وسجل هدفا وصنع مثله في 86 مشاركة.

وفي المباراة الثانية نجح صلاح في تسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصناعة هدف أخر في اكتساح ليفربول لواتفورد بخمسة أهداف نظيفة على ملعب أولد ترافورد.

وتغلب ليفربول على واتفورد بثلاثة أهداف نظيفة وسجل صلاح هدفا منهم، ويخوض صلاح اليوم الأربعاء مباراته الرابعة أمام واتفورد على ملعب أنفيلد.

وسبق لصلاح التواجد على دكة بدلاء تشيلسي امام واتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2014 - 2015 لكنه لم يشارك في فوز البلوز بثلاثية نظيفة في الدور الثالث من المسابقة.

 

رقم قياسي جديد ينتظر الفرعون المصري في الدوري الإنجليزي

تسجيل صلاح في مباراة اليوم يجعل واتفورد ينفرد بأكثر الفرق التي استقبلت أهدافا من الفرعون المصري.

الدولي المصري سجل 20 هدفا هذا الموسم حتى الآن، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الموسم الخيالي الذي أحرز فيه 44 هدفا.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها ليفربول إيكو: "سيكون لطيفا أن أسجل 50 أو 51 أو 52 هدفا، دائما أحفز نفسي لكي أسجل المزيد وأؤدي بشكل أفضل".

 

وأضاف "بالطبع الأرقام القياسية شيء لطيف ولكن الشيء الأهم هو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأشار "كان أسبوعا كبيرا، هناك 3 مباريات في 8 أيام وإن نجحنا في تقديم المرجو بهم فإننا سنواصل تصدر الترتيب وهذا أمر كبير بالنسبة لنا".

وأتم "بعد ذلك سوف يتبقى 9 مباريات فقط وسيكون لدينا وقتا للراحة والتفكير بشأن المنافسة".

ويملك صلاح فرصة ليصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لـ50 هدفا إن سجل هدفا في أي من المباراتين المقبلتين.

 

وتُقام المباراة في ملعب الأنفيلد وذلك في الجولة الثامنة والعشرون.

 

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد والمُعلق

تُذاع مباراة ليفربول وواتفورد عبر قناة bein sports hd4 بصوت المُعلق "خالد الحدي".

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