تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم ضد واتفورد

يستضيف ليفربول فريق واتفورد، في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وستنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.



ويقود المصري محمد صلاح، تشكيل الريدز المتوقع، ويعتمد مدربه يورجن كلوب على طريقة 4-3-3 ويتكون التشكيل المنتظر من:



حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، دانيال ستاريدج