للمرة الثانية.. تجديد حبس منى الغضبان في "الفيديو الإباحي"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 15 يومًا على ذمة التحقيقات - للمرة الثانية - في اتهامها بالظهور في فيديو إباحي مع مخرج شهير.



كشفت اعترافات المتهمة المحبوسة على ذمة التحقيقات أنها غير مسئولة عن تسريب الفيديو الإباحي، وأنها فوجئت بانتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تعرفت على المخرج خالد يوسف في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيًا.

