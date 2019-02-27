مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر (كاس ملك اسبانيا) يوم الاربعاء 27-2-2019

مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر» في الكلاسيكو، حيث المباراة التي تقام علي ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر (كاس ملك اسبانيا) يوم الاربعاء 27-2-2019

مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر (كاس ملك اسبانيا) يوم الاربعاء 27-2-2019

وترصد لكم بوابة الدستور مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر، حيث يدخل كلا الفريقين اللقاء بهدف الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية بكأس الملك ، من أجل نيل أولي ألقاب الموسم الحالي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر (كاس ملك اسبانيا) يوم الاربعاء 27-2-2019

ويعد ريال مدريد هو المستفيد الأكبر من نتيجة مباراة الذهاب في الكلاسيكو، والتي إنتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليستفيد النادي الملكي من قاعدة إحتساب الأهداف خارج الأرض .