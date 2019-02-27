القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 01:58 م

"العدل" تعلن حالة الطوارئ بالطب الشرعي لاستقبال ضحايا حادث القطار

حادث محطة مصر
حادث محطة مصر
حسام محفوظ
dostor.org/2533987

أمر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، فور وقوع حادث قطار محطة سكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، برفع درجة الاستعداد بمصلحة الطب الشرعي، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات لاستقبال الضحايا، وتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين في الحادث إذ ما قررت النيابة العامة بذلك.

وتم تكليف عدد إضافي من الأطباء الشرعيين بمقرات الطب الشرعي المختلفة للتواجد بالمقر الرئيسي للمصلحة؛ لضمان سرعة الانتهاء من توقيع الكشف الطبي، وإنهاء كافة الإجراءات على وجه السرعة.

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