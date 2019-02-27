القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
مباريات
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 01:57 م

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تابع مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد كورة أون لاين بدون تقطيع يلا شوت | بث مباشر مباراة الريال والبرسا الكلاسيكو

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نشاهد اليوم عبر موقعنا عرب نيوز المباريات التالية
شاهد المباراه بالضغط عليها يظهر البث المباشر

نشاهد اليوم عبر موقعنا عرب نيوز المباريات التالية

إحفظ رابط المقالة للعودة إليها وقت انطلاق المباراة لمشاهدة البث المباشر
⚽️ مشاهدة مباراة المريخ والنجم الساحلي بث مباشر في البطولة العربية


⏲19:00 بتوقيت السودان
⏲18:00 بتوقيت تونس

المعلقين: عامر عبد الله – محمد الشامسي 📡 أبوظبي الرياضية HD 2
⚽️مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كأس ملك اسبانيا


⏲23:00 بتوقيت السعودية المعلقين عصام الشوالي من الملعب – حسن العيدروس – احمد الطيب 📡 beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 3
 ⚽️مشاهدة  ليفربول وواتفورد بث مباشر فى الدورى الانجليزى

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⏲23:00 بتوقيت السعودية المعلق : خالد الحدي 📡 beIN SPORTS HD4
⚽️ مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر الدورى الانجليزى ⏲23:00 بتوقيت السعودية المعلق : خليل البلوشي 📡 beIN SPORTS HD 2
يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم بث حي مباشر
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